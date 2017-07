Suurõppusel püssi paugutanud ja kaitseväelasi taga ajanud taluniku saatus on prokuröri kätes

Taluniku tegevuse uurimiseks alustati kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova selgitas, et mehele on esitatud kuriteokahtlustus, süüdistust mitte. Nüüd, mil politsei on saatnud kriminaalmenetluse materjalid prokuratuuri, peab prokurör otsustama, kas tuleb teha veel täiendavaid menetlustoiminguid või saab hakata süüdistusakti koostama.

56-aastane Ivo Lõõnik rääkis Postimehele, et tal pole Eesti kaitseväe vastu midagi ja peab riigi kaitsmist vajalikuks, kuid sel päeval oli tal ridamisi konfliktseid kokkupuuteid kaitseväelastega, mis ajasid ta lõpuks endast välja. “Kõik keris ja keris nagu konveierilindil ja lõpuks sai mu karikas ääreni täis. Viimaseks piisaks sai see, kui läbi mu hoovi kihutas kaks kaitseväe maasturit, samal ajal kui lapselapsed õuel olid,” rääkis Lõõnik.