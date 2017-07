Kolmapäeva lõunal teatati häirekeskusele, et Tapa linnas Kalmistu tänaval leiti ehituse kaevetööde käigus lennukimürsk. Päästjate sündmuskohale saabudes selgus, et tegemist on 100 kilogrammi kaaluva lennukipommiga, mille demineerijad hävitasid kaitseväe keskpolügoonil.