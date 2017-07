Maksimarketid, Konsumid ning A ja O kauplused hakkavad kandma nime Coop

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul on seniste kaubamärkide ühendamise peamine eesmärk muuta tarbijale arusaadavamaks, et Maksimarketid, Konsumid ning A ja O kauplused on tegelikult kõik üks ja seesama kaupluste perekond. “Ühine Coopi nime kasutamine kauplustel muudab meid tarbija silmis kindlasti nähtavamaks ja läbi selle turul veelgi tugevamaks,” ütles Vihand.

Coopi hüpermarketeid jääb tähistama laiend Maksimarket ja supermarketeid laiend Konsum ehk siis Coop Maksimarket ja Coop Konsum. Väikepoodide ketimärgi A ja O kasutamine lõpetatakse ning selle asemel saavad kauplused nime asukoha järgi, näiteks Coop Laekvere kauplus.

Nimi vahetatakse kaupluste fassaadidel järk-järgult vastavalt kaupluste varasematele renoveerimisplaanidele. Jaanus Vihandi sõnul annab poolteist aastat kestev üleminekuperiood tarbijatele ühelt poolt aega uue kaubamärgiga harjumiseks ning teisest küljest aitab vältida tarbetult suurt operatiivkulu. “Ühistukaupmeestena käime hoolikalt teenitud rahaga ringi ega pea vajalikuks rebrändida üleöö kõik 350 Coopi kauplust korraga, vaid pigem teeme rohkem poode samal ajal ka seest korda,” lisas ta.