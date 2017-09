Ükski võie ei maitse nii hästi kui või

Valiku kitsendasime võietele, mis sisaldavad nii taimseid kui ka loomseid rasvu ning maitsekontrolliks panime pimetesti ka kaks pakki võid.

Hindamine toimus viiepallisüsteemis ning enamik kaheksast testijast tuvastas määrete seast ilmeksimatult mõlemad võid. Kusjuures mitte kõik ei hinnanud neid maksimumpunktidega ning kahe erineva tootja võid erinesid väga ka visuaalselt: samades tingimustes hoidis üks või oma vormi väga tugevalt (President), teine muutus kiiresti ülipehmeks (Selveri omamärgitoode).

Kuigi ehtsa või maitsed olid enim hinnatud, oli punktivahe võitnud rasvaseguga võrdlemisi väike. Tegemist oli võietest kõige kallima tootega, kus oli kõige rohkem kasutatud ka loomseid rasvu.

Üllatajaks oli testi kõige soodsam võie (kilohind 2,51), mis ei jäänud sugugi viimaseks, vaid jäi päris keskele.

1. Võideks rasvasegu võie 72%, tootja Tere, hind 7,45 eurot kg *

Valmistatud rõõsa koore, taimse rasva ja taimse õli segust. Või maitse ja aroomi täiustamiseks on tootele lisatud erinevaid piimhappebaktereid, piimhapet ja petipulbrit, samuti D-vitamiini. Sisaldab 60% piimarasva ja 12% taimset rasva.

Arvamused: Meeldivalt kreemjas, isegi pisut vahune väljanägemine. Ilus värv, aga maitsetu. Algul annab tunda mittevõilik maitse, pärast harjub ära ja polegi viga. Võib veel teinekordki leivale määrida. Mingi asi mekib nagu pisut valesti, aga muidu täitsa söödav ja tekstuur ka nagu võil. Maitse on hea, välimus ilus kollane, konsistentsilt veidi pehmem, sulab mõnusasti suus. Pehme ja vahe nagu või. Mittemidagiütlev, koju ei ostaks.

Keskmine hinne 3,4

2. Võideks Spread rasvasegu võie 66%, Tere, hind 4,45 eurot kg

Valmistatud rõõsa koore, taimse rasva ja taimse õli segust, lisatud erinevaid piimhappebaktereid, piimhapet ja petipulbrit, samuti on lisatud värvaineid (karoteen). Sisaldab 10% piimarasva ja 56% taimset rasva.

Arvamused: Meeldiv. Väga mage, tuntav rasvakiht jääb suulakke. Näeb välja nagu või, sulab ilusasti. Otseselt pole midagi laita, aga kiita ka nagu mitte. Söödav. Halb, maitsetu ja võlts. Määre jätab keelele kerge rasvakihi.

Keskmine hinne 2,5

3.–4. Farm Milk rasvasegu võie 68%, valmistatud Maxima tel­li­musel Leedus, hind 2,51 eurot kg

Piimarasvade ja taimsete rasvade segu, rasvasisaldusest 7% annavad piimarasvad ja 61% taimsed rasvad, lisatud toiduvärv anaat.

Arvamused: Täitsa normaalne, ostaksin. Huvitava, natukene vahuse tekstuuriga. Maitsetu. Rohkem ei tahaks. Vahune tekstuur, nagu vahukoor oleks üle vahustatud. Koju ei ostaks. Ei sula suus. Maitsevaene. Libe, mekita aine. Kasutaksin viimase võimalusena.

Keskmine hinne 2,3

3.–4. Varena rasvasegu võie 72%, hind 4,8 eurot kg

Sisaldab 10 protsenti piimarasvu ja 90 protsenti taimseid rasvu, lisatud toiduvärv anaat.

Arvamused: Ei ole halvim variant. On ka mingi maitse, ja see pole ebameeldiv. Hästi heledat värvi ja natukene vahune. Ei kutsu rohkem sööma. Valge, kohupiimane ja ilmetu. Maitsetu ega tekita erilist emotsiooni. Koostiselt kahtlaselt vahune. Olen nõus leivale määrima, kui muud pole. Ei meeldi üldse, miski häirib maitse juures.

Keskmine hinne 2,3

5. Voimix rasvasegu võie 82%, Soome tootja, hind 3,78 eurot kg

Koostises on taimsed rasvad ja 10 protsenti võid, lisatud A- ja D2-vitamiine, värvainet (beetakaroteen). Rasvasisaldusest 74% annavad taimsed rasvad ja 8% piimarasvad.

Arvamused: Mittemidagiütlev, aga otseselt miski ei häiri. Maitsetu kummaline ollus. Soojas toas püsib üsna kõva. Ei sula hästi, ei maitse ka hästi – rohkem ei võtaks. Kleepuv, tehislik ja rõve ollus. Nagu vaseliin. Ilmetu.

Keskmine hinne 1,6

Selveri või 82, %, hind 9,25 eurot kg

Arvamused: Või maik ja välimus. Mõnusa maitsega ja kergesti määritav. Maitseb nagu või. Väga usutav või, kollane ja koorene. Lemmik. Konsistents ei eristu kuidagi, teatav järelmaitse, mida kirjeldada ei oska. Pehme, liiga rasvane.

Keskmine hinne 4

Või President 82%, Poola tootja, hind 11,45 eurot kg

Arvamused: Nauditav, maitsev. Võiks nimetada võiks. Väga tugev tekstuur, kraabiks nagu plastiliini, kuid see-eest on maitse väga hea ja värv ilus helekollane. Välimus täitsa võine, maitse tundub ka koorene ja mõnus. Määrde keelel sulades on tuntav mõnus kooremaitse, ilmselt on tegemist naturaalse võiga.

Keskmine hinne 3,8

* hinnad on kauplusekettides erinevad, testpakid on ostetud juhuslikul valikul Selverist, Grossi Toidukaupadest ja Maximast.