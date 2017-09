On või ei ole meil Rakveres selle kultuuriasjaga hästi, on ilmselt lõputu vaidlus ja tõde oleneb paljuski sellest, millise nurga peal vaataja seisab. Kuid vaielda ei saa selle üle, et Rakvere on jätkuvalt äge teatrilinn, ning see sai kinnitust ka reedel, mil Rakvere teater oma uue hooaja avas.