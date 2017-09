Siseministeeriumis valmis valimisjaoskondi näitav kaardirakendus

Valimisjaoskond määratakse valijatele 15. septembril rahvastikuregistris olnud elukohaandmete alusel. Kehtivaid elukohaandmeid saab kontrollida riigiportaalis.

“Sel nädalal alustame valijakaartide saatmist tänavusteks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Juba praegu saab aga veebiaadressil valimised.rahvastikuregister.ee oma aadressi sisestades näha kodule lähimat valimisjaoskonda,” rääkis siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses kaardirakenduse arendamist juhtinud Joonas Nurga sõnul on rakenduses kirjas nii valimisjaoskonna aadress, lahtiolekuaeg kui ka see, kas jaoskonnas saab eelhääletada või on jaoskond lahti ainult valimispäeval. Samuti saab vaadata hääletamisruume kohalike omavalitsuste kaupa.

“Rakenduse ülal paremas nurgas on link ka eesti.ee portaalile, sealt on igaühel võimalik vaadata temaga seotud valimisinfot,” lisas Nurk.

Tänavustel valimistel on valimisõigus 1 100 906 inimesel. Nende seas on ka esimest korda valimisõiguse saanud 16–17-aastased, keda on 24 334. Samuti saavad kohalikel valimistel hääletada Euroopa Liidu kodanikud, keda on 28 986, ning muude riikide kodanikud, keda on 152 883.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril. E-hääletamine algab 5. oktoobril ja eelhääletamine 9. oktoobril.