Lõpeb remont Tapa–Tartu raudteelõigul

“Tööd Tapa–Tartu raudteelõigul saavad läbi septembri viimaseks nädalavahetuseks ning Tallinna ja Tartu vahel reisijatel on taas võimalik kõikidel päevadel ja kellaaegadel läbida terve teekond rongiga,” ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

“Ka need väljumised, mida remondiperioodil teenindasime terves ulatuses rongiga, muutuvad kiiremaks ning ekspressrongide puhul jääb sõiduaeg enamasti alla kahe tunni. Loodan, et see vähendab inimeste indu kasutada ülekoormatud ja ohtlikku Tallinna–Tartu maanteed,” lisas Kongo.

Alates 29. septembrist on taas käigus päevased Tallinna–Tartu ekspressreisid. Tallinnast kell 10.05 väljuv rong jõuab Tartusse kell 12.03 ning Tartust kell 12.06 väljuv rong Tallinnasse kell 14.04.

Sõiduplaanimuudatuste tõttu Tallinna–Tartu liinil muutuvad ka teiste ida ja kagu suuna liinide sõiduplaanid.

Sõiduplaanid leiab Elroni kodulehelt ja peatustes olevatelt infostendidelt.