Väike-Maarja õppekeskuse sööklas saavad nüüd keha kinnitada kõik soovijad. Keskuse õppejuht Anneli Kütt ütles, et sooja toitu sai osta ka varem, kuid seda võimalust otseselt ei reklaamitud. “Otsustasime nüüd sellest teada anda ja sööjaid on rohkem. Põhjus on eelkõige selles, et tahame pakkuda piirkonna inimestele väljas söömise võimalust, aga ka materiaalses pooles,” rääkis Kütt.