“Nii hea on! Too mulle palun saia, ilma süüa ei saa,” ütleb Tanel oma kaasale Anu Looritsale, ise laubalt higi pühkides ja tšillist rooga edasi nautides. Mullu kasvatas Anu oma kasvuhoones 35 sorti tšillisid, tänavu tosinat sorti, olles välja valinud katsetatutest parimad – on, mida nautida.