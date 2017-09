Kooliaasta algus tõi paljudes peredes kaasa suuri muutusi. Nii vanemad kui ka lapsed peavad kindlasti arvestama sellega, et lastel tuleb kodus iseseisvalt hakkama saada. Seetõttu on oluline, et vanemad vaataksid koos lastega üle kodus valitsevad ohukohad ja arutaksid läbi, mida peab laps võimaliku ohu korral tegema.