Nipinurk: anna kasutult seisvatele mänguasjadele uus elu

Seoses septembrikuus toimuva kasutatud legoklotside kogumisaktsiooniga jagab Juku Mänguasjakeskuse turundusjuht Kairit Parker põnevaid ja kasulikke viise, kuidas nii Lego klotse kui ka teisigi kasutuna seisma jäänud vanu mänguasju loovalt kasutada.

Toeta taaskasutust. Kõige lihtsam viis vabaneda mänguasjadest, millest laps on tüdinenud või välja kasvanud, on need saata uuele ringile. „Esmalt tuleb aga mänguasjakastis viia läbi ühed suuremat sorti talgud ning sorteerida välja asjad, millest ei ole laps valmis veel loobuma. Ülejäänud mänguasjad saab lihtsa vaevaga viia mistahes kasutatud asjade kogumispunkti. Septembrikuu jooksul saab näiteks Juku Mänguasjakeskustesse tuua ka kõik üleliigsed Lego klotsid, mis leiavad uued omanikud lasteaedades üle Eesti,“ jagas Parker nõu.

Anna asjadele uus elu. Kasutuna seisvaid mänguasju saab vägagi loovalt kasutada ära näiteks kodusisustuselemendina. Vanadest puitklotsidest ja väikestest plastloomakestest saab väga oskuslikult meisterdada lustakad riidenagid või ukse- ja sahtlinupud, mis lastele kindlasti palju rõõmu valmistavad. Internetiavarustes leidub palju kasulikke õpetusi, mille abil koos lapsega lisaks mängimisele ka veidikene loovat käsitööd harjutada.

Kaasa mänguasju lapse õpingutesse. Koolist antud kodused ülesanded võivad laste jaoks tihtilugu olla tüütud, veel enam, kui mingist teatud teemast arusaamine valmistab raskusi. Siinkohal on vanemal võimalus viia õpingud uuele tasemele ning muuta keerukast teemast arusaamine lapse jaoks hulga lihtsamaks ja põnevamaks. „Pisikesed legoklotsid, millega ehk enam ei mängita on lapsevanemale suureks abiks näiteks harilike murdude seletamisel. Näiteks 8-, 4-, 2- ja 1-osaliste klotside abil on väga lihtne õpetada selgeks murdarvud nagu pool, veerand ja kolmveerand,“ teab Parker soovitada.

Katseta puslekunsti. Nii nagu legoklotsegi, koguneb lastel hulganisti ka pusletükke, mille kokkupanek varasemaga võrreldes enam nõnda suurt vaimustust ei pruugi tekitada. „Tihti on pusletükidki legoklotsidele sarnaselt kerged kaduma. See aga ei tähenda seda, et allesjäänud osakesed peaksid kasutult seisma jääma – ka pusletükke saab edukalt kasutada erinevates kunstiprojektides. Katke koos lapsega pusletükid uue värvikihiga ning meisterdage nendest näiteks vahvad kuusekaunistused või hoopiski liimitehnikas fantaasiarikas seinamaal,“ soovitas Juku Mänguasjakeskuse turundusjuht.