Neeruti juugendstiilis mõisa välisilme on lühikese ajaga tundmatuseni muutunud – lagunevast-pragunevast tondilossist on saanud muinasjutuloss. Täpsemalt siiski taastatud mõisahoone, mille puhul nii mõnigi vahepeal juhtunud õnnetus on hoopis õnneks pöördunud.