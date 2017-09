Pärast möödunud nädalal lahvatanud uudist, et Haljalast pärit laulja Tanel Padari elukaaslasena tuntud Kristel Mardisoo on juba poolteist aastat olnud abielus ärimees Andreas Metsamaaga, on popstaar end sotsiaalmeedias nüüd ka ametlikult vallaliseks märkinud.