Eestlaste südamesse võimsa ja meditatiivse “Rändaja õhtulauluga” jäänud Anne Maasik on niisama kihiline nagu see eriline viis. Kõlavad read, kus õhtul hilja laulavad teed, mis nii kõvad kui keed, seostuvad tema endaga. Need räägivad justnagu valgusküllase naise tulemisest unelmate Võsule.