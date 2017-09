Sõmerul valmistuti suureks pauguks

Sõmeru vallavolikogu esimees Maido Nõlvak, kes on ka Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja, andis ülevaate ammoniaagiga seonduvatest ohtudest. Tema sõnul on ohuala 1,6 kilomeetrit, kuid kuna Eestis puhuvad järjest kõvemad tuuled, siis räägitakse juba ohualast raadiusega 2,4 kilomeetrit.

Ohualasse jäävad kindlasti Sõmeru ja Näpi. Sõltuvalt tuule kiirusest, on eluohtlik ammoniaagipilv Sõmerul 10-15 minutiga. Seega on inimeste hoiatamiseks ainult üks võimalus – häiresireen. See on lihakombinaadis olemas, mida kord kvartalis testitakse. Test kestab seitse sekundit, kuid sireen saavutab maksimaalse tugevuse 30 sekundiga. Seda pole veel kordagi proovitud, kuid 12. oktoobril toimuval õppusel läheb hoiatussireen tööle täisvõimsusel.

Perepäeval, kus sai tutvuda ka päästeteenistuse tehnikaga, osales üle kuuekümne inimese.