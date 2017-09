Tippkokk pani mängeldes lapsed isukalt kala sööma

Presidendipaari kunagine kõhutäitja Indrek Kivisalu oli Uhtna põhikooli keetma-küpsetama tulnud just õigel päeval. Kooli kokatädi oli haige ja Kivisalu tulek sobis ka tema asendajale Zinaida Allasele, kellele pidi esmaspäeval sündima tema kuues lapselaps. Nii olid abikäed väga oodatud. Toidu teemal jagus Allasel teisele kokale kiitust.

Indrek Kivisalu ei lasknud enda valmistatut vaid teistel hinnata, ta sõi ka ise ja ütles einet lõpetades, et toiduga võis rahule jääda. “Väga hea ja maitsev, tuli hästi välja.”

Eile oli Uhtna kooli menüüs kohalik toit. Kivisalu oli siitkandi kalakasvandusest pärit beebiforelli ära fileerinud, sinna juurde pakkus ta juurvilju, mis pole samuti tihti laste esimene valik. “Aedvilja-kartulihautisesse peitsin kaalikat, sibulat ja porgandit. Kartuli turvaline maitse võiks hõlbustada aedviljade söömist,” arutles Kivisalu. Tippkokale omaselt oskas külaline üldlevinud arusaamu muuta.

Laual oli ka munakaste, mida on tema sõnutsi lihtne teha. “Keedumuna söövad kõik lapsed ja koorega kastet samuti.”

Ka magustoitu valmistades oli köögirüütel fantaasia lendama lasknud. Jäätise-jogurtisupike maitses nagu laste lemmik külm maius, kuid selles oli kaloreid vähem kui päris rammusas koorejäätises.

Kivisalu, kelle eesmärk oli sel päeval olla ka inspireerija, ütles, et lisas salatitele värvi ja teistsugust maitset. “Porgandisalatis krõpsusid lisaks õunale ka rukkiterad.” Kooli koka ülesannetes olnud Zinaida Allas ütles, et õppida oli nii mõndagi. “Kuidas magustoitu on võimalik nii lihtsalt valmistada. Kastmeteks on olemas toidukoor,” loetles Allas.

Toidu degusteerijad, Uhtna kooli lapsed, polnud kiidusõnadega kitsid. 6. klassi õpilane Paavo Basmanov kiitis suure kalasõbrana just seda rooga. Poiss ütles, et kalamehena eelistab ta praetud ahvenat ja särge, kuid ka beebiforell oli hästi tehtud. Lisete Uueni 5. klassist ütles, et talle meeldis kartulivorm. “See oli hea maitsega ja seal olid head asjad sees.”

Tippkokk pani mängeldes lapsed isukalt kala sööma. / Meelis Meilbaum

Lastel ja tippkokal arutamist jagus: räägiti kodus tehtud toidu kasulikkusest, isetegemise rõõmust, kokatöö raskusest, lemmikroogadest. Mõistagi ka ajast, mil Kivisalu president Ilvese külalisi võõrustama pidi. “Küllalt tihti pakuti ametlikel vastuvõttudel ühe käiguna kala,” sõnas Kivisalu.

Selle kohta, kuidas lapsed isuga kala sööma meelitada, ütles tippkokk vana tõe, et kõik algab kodust. “Minu lapsed söövad kala heameelega. Kuid mõnedes kodudes kala ei valmistata või ei osata seda piisavalt hästi teha või atraktiivselt serveerida. Olen käinud koolides ja mulle tulevad lapsed ütlema: teate, ma sõin esimest korda kala, nii maitsev. Soovitan: tehke head kala, ja piisavalt tihedalt.”

Kooli koka ülesannetes olnud Zinaida Allas noogutas ja kiitis, et just vahelduse mõttes oli tippkoka tulek kooli tore. Ta nimetas Uhtna laste lemmikuks makaronisuppi, ja see on kooli menüüs täna.