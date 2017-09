Regionaalhaigla ja Rakvere haigla sõlmisid partnerluslepingu

"Eesti haiglamaastikul ei tähenda võrgustumine ainult kontrolliõiguse omandamist üldhaigla üle. Esmatähtis on sisuline ja probleemidele lahendusi otsiv koostöö," ütles regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu pressiteate vahendusel.

"Rakvere Haigla on meie jaoks oluline partner Põhja-Eestis ning koostööd tuleb tihendada."

Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Rakvere haigla koostöö on kestnud aastaid, regionaalhaigla eriarstid on teinud vastuvõtte Rakveres ja Lääne-Viru patsiendid saanud kõrgema etapi ravi regionaalhaiglas.

"Senine aastatepikkune koostöö on jõudnud nüüd ka lepinguni ning mul on väga hea meel, et saame koos regionaalhaiglaga pakkuda Rakvere ja Lääne-Virumaa patsientidele tervikuna veelgi laiemalt raviteenuseid," ütles Rakvere Haigla juhatuse liige Ain Suurkaev.

Haiglatevaheline partnerlusleping avab võimaluse koostööks kõigis neis valdkondades, mida partnerid vajalikuks ja võimalikuks peavad. See ei puuduta vaid personali- ja ravikorralduse küsimusi. Haiglad näevad võimalusi ravimite, seadmete ja muude kaupade ning teenuste ühishangetes, transpordiküsimuste efektiivsemas lahendamises, digilahenduste paremas kasutamises.

Partnerluslepingu täitmise kulgu hakkavad jälgima haiglate juhid regulaarsetel kohtumistel. Sisuline koostöö peaks jõudma tasemeni, et spetsialiste ei segaks haiglatevahelised juriidilised piirid.