Peaminister: omavalitsused on riigi vundament

Ratas ütles põhiseaduse kommenteeritud väljaandele viidates, et Eesti rahvas saavutas 1918. aastal omariikluse suuresti tänu väljakujunenud omavalitsustraditsioonidele, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile.

"Seega sai riik toimivate omavalitsuste näol juba iseseisvuse kehtestamisest alates endale tõhusa toe ühiskonnaelu demokraatlikul korraldamisel," rääkis Ratas. "Kahtlemata on see ka tänapäeval nii. Paljuski ammutatakse omariikluse toimimiseks vajalik demokraatiakogemus just kohaliku elu korraldamisest, sest igapäevane elukeskkond sõltub kõige otsesemalt meie omavalitsuste tegevusest ja võimekusest."

Ratase sõnul on omavalitsuste peamisteks ülesanneteks korraldada enda inimeste elu, arendada kogukonda ja demokraatiat ning osutada efektiivselt ja kvaliteetselt avalikke teenuseid. "Kohaliku omavalitsuse aluseks on seega kogukond ja omavalitsus on kogukonna murede lahendamiseks. Sellest tulenevalt on inimeste elu ja elukeskkonda otseselt puudutavate otsuste tegemisel ainumõeldav nende aktiivne osalus ja elanike arvamustega arvestamine," lausus ta.

Riigi kohustus on peaministri sõnul tagada, et regioonid oleksid tasakaalus ning inimestele oleksid elukohast sõltumata tagatud kvaliteetsed ja kättesaadavad teenused. "Olgu see Vormsil või Vooremaal, Võrus või Viljandimaal - meie inimestel peab olema igal pool võimalik aastaringselt elada nii, et nende teed on lahti lükatud ning päästekomando on turvaliselt lähedal. Et lapsed saaksid koolis tarkust taga nõuda, vanemad poes ja postkontoris käia ning eakad arsti külastada. Et kõik meie inimesed saaksid raamatukogus lugemas käia ja kohalikust kultuurielust osa saada," lausus Ratas.

Peaministri sõnul on loetletu puhul tegu suuresti samade põhimõtetega, mis olid haldusreformi tegemise aluseks. "Nagu iga suure asjaga on ka seekord nii, et ühed on uue elukorraldusega rohkem rahul kui teised, aga kokkuvõttes võidab Eesti selle reformi tegemisest palju," ütles Ratas ning lisas, et ka tulevikus peab riik olema muutustele avatud ja vajadusel langetama koos omavalitsuste esindajatega samadest alustest lähtudes uusi otsuseid.

Ratas avaldas ühtlasi heameelt, et nendes küsimustes, millest ta rääkis aasta eest Eesti I Omavalitsuspäeva konverentsil, on praegune valitsusliit teinud olulisi edusamme. Toona keskendus ta neljale probleemile: otsustusõigus oli koondatud keskvalitsuse tasandile, riigi ja omavalitsuste ülesannete jaotuse ning rahastamise küsimuses puudus üksmeel, omavalitsuste finantsautonoomia kehtis peamiselt paberil ja tulubaas sõltus parasjagu võimul oleva valitsuskoalitsiooni otsustest ning omavalitsuste esindusorganitel puudus reaalne otsustusõigus.

"Mul on rõõm tõdeda, et need samad küsimused leiavad kajastust ka praeguse valitsusliidu koalitsioonilepingus ja tegevusprogrammis. Oleme selgelt ja siiralt nende murekohtadega viimase 10 kuu jooksul tegelenud ning juba mõningast edu saavutanud. Loomulikult jätkub koos omavalitsustega töö sel rindel ka tulevastel aastatel," ütles peaminister.

Valitsuskabinet otsustas eelmisel nädalal suurendada omavalitsuste finantsautonoomiat ja anda neile koos rahastusega uusi ülesandeid ning saavutas juba suvel kokkuleppe, millega suurendatakse omavalitsuste tulubaasi ja uuendatakse tasandusfondi jaotuspõhimõtteid.