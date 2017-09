Sajuta ilm püsib vähemalt nädala lõpuni

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 3-9 kraadi, maapinnal langeb temperatuur kohati kuni -2 kraadini, saarte rannikul on aga sooja kuni 12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega, aga olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 12-15 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ja kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Sooja on 3-9 kraadi, maapinnal võib temperatuur langeda 0 kraadi ümbrusse langeda, saarte rannikul on sooja kuni 12 kraadi. Päeval on enamasti pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare, saartel kagu- ja idatuul 2-7 m/s. Sooja on 10-15 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9 m/s. Sooja on 4-10 kraadi. Päeval on pilves ilm ning kohati võib vähest vihma sadada. Puhub ida- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 10-13 kraadi.

Pühapäev jätkub kõrgrõhkkonna mõjusfääris enamasti sajuta ilmaga. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul. Lisandub külma ja kui öösel on pilvi laiguti, siis temperatuur langeb õhus 2-7 kraadi piiresse, maapinnal laialdaselt alla 0 kraadi. Rannikul on kuni 10 kraadi sooja, päeval tõuseb pilvisema taeva all vaid 10 kraadi ümbrusse, kus päikest enam, seal paar-kolm kraadi kõrgemale.

Järgmise nädala esmaspäeval suureneb Skandinaavia poolt madalrõhkkonna surve ning kõrgrõhkkond eemaldub kaugemale Venemaa sisealade suunas. Öö on sajuta ning mõõduka ida- ja kagutuulega. Päeval võib läänepoolsetes maakondades veidi vihma sadada ja kagutuul tugevneb. Öösel on temperatuur vahemikus 0 kuni +6 kraadi, sisemaal langeb maapinnal alla 0 kraadi, rannikul on kuni 10 kraadi sooja ning päeval 9-13 kraadi sooja. (BNS)