Hulkuvad kassid valmistavad peavalu paljudele omavalitsustele. Siiski on kassiprobleemi lahendamine mürgitamise teel seadusevastane.

Ühe hiirekeldri elu on lõppenud, kaks on vaakunud elu ja surma piiril. Õõvastavad mürgitamisjuhtumid Tamsalus on ehmatanud kohalikke loomapidajaid tõsiselt.