Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu on koolialguskuu toonud olulise muutuse haridusasutuste järelevalvesse. Kui enne olid nende kohustused ja ülesanded maavalitsuste jälgida, siis uuest õppeaastast on inspekteerimine liikunud ministeeriumisse. Teravik suunatakse sinna, kus võivad tekkida või on tekkinud kitsaskohad.