Jahimehed on lasknud sel hooajal Eestis 44 karu

Keskkonnaameti andmetel on Lääne-Virumaa jahimehed lasknud 12 karu ja tohivad lasta veel ühe, Ida-Virumaa kütid on aga kümne lastud karuga tänavuse küttimislimiidi ammendanud. Ka Jõgevamaa kütid on kuue lastud karuga limiidi täis saanud.

Pärnu-, Rapla- ja Tartumaa jahimehed on lasknud igas maakonnas kolm karu ja sellega on Pärnu- ja Raplamaa jahimehed tänavuse karude küttimislimiidi ammendanud. Tartumaa kütid tohivad tänavu lasta veel ühe karu.

Neli karu on lasknud Harjumaa kütid ja neil on lasta veel kolm elukat. Kaks karu on küttinud Järvamaa jahimehed, kes tohivad lasta veel kaks. Ühtegi karu pole tänavu tabanud veel Põlva- ja Viljandimaa kütid, kes tohivad mõlemas maakonnas lasta kaks karu. Valga- ja Võrumaa ühispiirkonna kütid on ühe karuga limiidi aga ammendanud.

Jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis kortsu sõnul on tänavune karujaht kulgenud edukalt ja annab tunnistust sellest, et karude asurkond on heas seisus ja loomi on palju.

Karu küttimismahu otsustamisel arvestavad spetsialistud karu asustustihedust, juurdekasvunäitajaid, arvukuse muutust viimase nelja aasta jooksul, eelnevate aastate küttimisstruktuuri ning 2016. ja 2017. aasta kahjustuste ulatust. Mullu sügisel elas Eestis ligi 700 karu.

Karujahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. augustist 31. oktoobrini.

Eelmisel aastal kütiti Eestis kokku 55 karu, limiit oli 56. 2015. aastal kütiti 49 karu, toona jäi laskmata neli lubatud elukat.