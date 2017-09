Vilja Messer: Rakvere lastehoiud on kvaliteetsed ja vastavad kõikidele nõuetele

Rakvere linn pakub lapsehoiuteenust nüüdses mahus ja vormis alates 2015/2016. õppeaastast. Varem sai väike osa sõimeealisi lapsi soovitud lasteaeda koha, osa mitu korda kallima lapsehoiukoha vabalt turult ning ülejäänud lapsevanemad ei saanud oma last kuhugi viia. Seega võib praegune poliitiline koalitsioon õigusega väita, et kuni kolmeaastaste laste vanematele on võimalused tööle tagasiminekuks laienenud.

Ulvi Põldma mure teenuse kvaliteedi kohta on arusaadav: meie vestlus temaga toimus augusti alguses. Kinnitan siinkohal vanemale, et kõikide meie koostööpartnerite tegemiste ja plaanidega oleme kursis. Kui meie pikast vestlusest jäi mulje (tsiteerin: „Et ametnikud alles mõtlevad selle peale, et võiks lapsehoiuteenust osutavad asutused üle vaadata“ – VT 26.09.2017 „Rakvere lapsehoiuteenus jätab vanemad muretsema“), siis juba kevadel teadsin, millised muudatused on sügisel tulekul.

Artiklis kirjeldatud hoiu uue asukoha teatas mulle pr Põldma, sest selleks ajaks ei olnud veel lapsehoiul kõiki vajalikke lube ja see ei olnud avatud. Praeguseks on need olemas ja viidatud puudused ka asjaomaste institutsioonidega üle vaadatud ning kooskõlastatud.

Meie koostöö Lääne-Viru maavalitsusega on olnud väga hea, jagame pidevalt infot, et teenuse pakkujad saaksid kiiresti vajalikku teavet. Suur tänu ka tervisekaitse ameti kohalikele töötajatele, kes oma abi ja nõu pakuvad.

Kuna Virumaa Teataja ei pakkunud meiepoolseks kommentaariks samas lehes ruumi, palun siinkohal vabandust kõikide linna lapsehoidude ees, kes ennast puudutatuna tundsid. Kinnitan kõikidele lastevanematele, et Rakvere linnas teenust pakkuvad lapsehoiud vastavad kõikidele seadusega ette nähtud nõuetele ning lapsevanemal on võimalus valida, kas ta laps on viielapselises koduses hoius või kahekümnelapselises hoius lasteaia ruumides. Tänu ettevõtlikele koostööpartneritele oleme saavutanud olukorra, kus meie lasteaedade aiarühmad ei ole üle rahvastatud ja hoiukohtade hulk katab tööle suunduvate lastevanemate vajadused.

Nagu Ulvi Põldma, nii on ka Rakvere linnavalitsus avatud lapsehoiuteenuse kitsaskohtadest rääkima.