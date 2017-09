Kommentaar: lastehoiul on tegevusloani jõudmiseks vaja täita hulk nõudeid

Antud artikli pealkiri on ekslik. Et üldse tegevusloani jõuda, on vaja täita suur hulk nõudeid. Seetõttu on solvav seisukoht, et lastehoiuteenusele puuduvad Rakvere linnas regulatsioonid ning töötajad on ebakompententsed.

Siinkohal on tõmmatud eksitav võrdusmärk kõikide Rakvere linna lastehoidude vahele.