Lääne-Virus on nüüd kaks kõrgema taseme vilemeest

25-aastane Aasperest pärit Kiis, keda spordihuvilised teavad eelkõige Rakvere JK Tarvas esindusmeeskonna jalgpallurina ja võibolla vähem Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonnas töötava arstina, läbis Eesti Korvpalliliidu kohtunike divisjoni juhi Rain Peerandi sõnul riigi juhtivate korvpallikohtunike seminari Käärikul, kus sooritas positiivselt kõik testid.

"Toomas on aastaid vilistanud meeste esiliigat ning naiste meistriliigat, kus ta on kohtunikuna arenenud ja enesega tööd teinud," rääkis Peerandi. "Järgmiseks sammuks oligi saada jalg Alexela korvpalli meistriliiga ukse vahele. Need mängud on küll teisest puust kui seni, aga see ongi enese näitamise koht: mida oled omandanud ja kuidas uuel tasemel toime tuled."

Rain Peerandi ütlusil on noortel perspektiivikatel vilemeestel enesega töötades, arenedes ja kõrgeid sihte seades head väljavaated kohtunikuna uusi kõrgusi vallutada. "Kindlasti neid märgatakse ja võimalusel edutatakse kõrgematesse liigadesse," lausus ta.

Et konkurents umbes paarikümnest mehest koosnevasse meistriliiga vilemeeste seltskonda on tihe, sellele viitab asjaolu, et Toomas Kiisi kõrval edutati tänavusest hooajast samale tasemele 22-aastane Hendrik Laas. Kiis, nagu öeldud, on pärit Aasperest, ja Laas Pärnust. "See näitab, et meistriliiga kohtunikud ei tule ainult Tallinnast ja Tartust, vaid nii kaugele on võimalik jõuda ka väljastpoolt pealinna või Tartut," märkis Vana Maailma tugevamate sarjade, Euroliiga ja EuroCupi vilistajate ringi murdnud Rain Peerandi.

Ta rõhutas enda kogemusele tuginedes, et sellisele tasemele jõudmiseks tuleb kindlasti nii mõndagi ohverdada või teha raskeid valikuid.

"Arvan, et nemadki on seisnud nii mõnelgi korral valiku ees, kas minna korvpallimängule või mõnele peole, ja otsustanud esmajoones mängu teenindada."

Margus Napi mullusele debüüthooajale tagasi vaadates ütles Peerandi, et tehtuga võib rahule jääda: rakverlane tegutses meistriliiga matšidel ootuspäraselt. "Järgmistel aastatel on tal vaja hakata rohkem vastustust võtma, muutuda enesekindlamaks ja parandada oma kehakeelt väljakul. Eks see tuleb praktika ja koolitustega," lausus Rain Peerandi.