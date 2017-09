Verekeskus ootab doonoreid ametikooli

Verekeskuse teatel vajatakse kõikide veregruppide verd, sest seoses haiglate jätkuva nõudluse ja doonorite vähenenud aktiivsusega on verevarud jäänud väikseks.

Eriti oodatud on A ja B-reesusnegatiivsete ja A-reesuspositiivsete doonorite veri, kuid head tegema kutsutakse ka teiste veregruppide doonoreid ja esmaseid vereloovutajaid.

“Verekeskus tuleb ka viinakuul Rakverre suisa kahel korral, et kõik virumaalased saaksid endale sobilikul ajal võimalikult väikse ajakuluga verd loovutada. Siinsed doonorid on selline tore ja ühtehoidev arvukas kogukond, kes eriti usinalt on meie suvistes doonoritelkides käinud ning meie verevarusid tõhusalt täiendanud, tõestades, et viru veri ei värise,” rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp.

Rakvere kultuurikeskuses on doonoripäev 24. oktoobril.