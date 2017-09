Vastukaja: veelkord paisudest, lõhest ja röövpüügist

Nagu igal sügisel nii ka sel aastal ei rohtu rajad lõhe ja meriforelli kudejõgede ääres. Päeval võib märgata üksikuid uitajaid jõe ääres liikumas, pilk pingsalt jõele suunatud, polaroidprillid ees – päike on erakordselt ere. Õhtupimeduses võib märgata üksikuid tulukesi vilkumas ning kuulda vahest ka vaikset surinat, mis kaasneb mõnikord elektrilise aparaadi sisse lülitamisega. Need sügisöös vilkuvad „jaaniussid“ märgivad jõgedele saabunud kahejalgseid kalaröövleid, kes on päeval välja peilinud kalade koondumise kohad. Ühed parimad loomuse nõudmise kohad on kudemisrännet takistavate paisude alused, kust siirdekala enam edasi ei pääse.