Rakvere teatris toimub traditsiooniline kultuuridebatt

3. oktoobril algusega kell 19 toimub Rakvere Teatrikohvikus traditsiooniline kultuuridebatt.

Väitluses ootame osalema kõikide Rakveres kandideerivate erakondade ja ühenduste esindajaid. Debatti viib läbi Eesti kultuurimaastikul mitmekülgselt tegutsev Erni Kask.

Ta on Rakvere teatri endine näitleja, tänane tartlane, saatejuht ja kirjanik. Oodatud on kõik, kes tunnevad, et kultuurivaldkond on neile südamelähedane.

Juhul, kui ei saa tulla kohale, on võimalik debatist osa saada Virumaa Teataja kodulehe vahendusel - seal tehakse õhtust otseülekanne.