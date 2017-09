Juhtkiri: lagastajad teevad viha

Täiesti arusaadav, et Kaitseliit ei hakka oma territooriumile okastraati ümber vedama, kuid samas tundub teinekord, et mingites kohtades tuleks seda teha. Kui ikka ei osata käituda ega korda hoida, siis pole midagi parata.

Tegelikult on üsna kummaline mõelda, et kui inimestele räägitakse pidevalt keskkonnahoiust ja jäätmete käitlemisest (me oleme harjunud neid oma koduses majapidamises isegi sortima), siis millegipärast leidub pea alati keegi, kes talitab vastupidi ootustele ja heale tavale.

Tahaks ju mõelda, et nõukogudeaegne mentaliteet ja toonased mõttemallid on kadunud, kuid nii see ei ole. Kummaline, et seenel ja marjul käijadki prügi metsa alla veavad. Aga mis aitaks?

Kui midagi ei tohi teha, aga seda ikkagi tehakse, siis on üks korralekutsuvaid hoobasid trahv. Ületad kiirust – trahv. Jätad tähtajaks arve maksmata – trahv viivise näol.

Kui paned vales kohas prügi maha, peaks samuti trahvi saama. Ainult et iga nurga peale, seenelise sappa ja rannaskäija raadiusse ei saa riik või omavalitsus palgata trahvi sissenõudjat.

Risustajate näol on tegemist puuduliku lastetoa või lihtsalt süüdimatute inimestega. Kuivõrd oleks kasu vaimukatest tele- või plakatikampaaniatest, mis sellist eluviisi taunivad? Et inimene ise taipaks, et selline käitumine on lihtsalt nõme. Lagastamine tundub olevat omane inimesele, kes oma ninaotsast kaugemale ei näe. Tema sai oma prahist lahti ja arvab, et probleem on sellega lahendatud.

Mis aga puutub randade prügistamisse, siis avalikes randades on prügi panemiseks konteinerid olemas, Rutja ei ole avalik rand. On selle kandi omavalitsuse teha, kas nad tahavad prügikaste sinna seada ja ka korrapäraselt tühjendada lasta.