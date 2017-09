Rutja lennuvälja ümbrust uputatakse prügisse

Maleva pealik kolonelleitnant Marek Laanisto möönis, et probleem eksisteerib, kuid ebaseaduslike prügiladustajatega tegelemiseks kipuvad käed lühikeseks jääma.

Suurt kasu pole ka aeg-ajalt malevaliikmetega talgukorras peetud ühistest koristusaktsioonidest, sest kui ühes kohas saab metsaalune sodist puhtaks, siis järgmisesse tekib kohe uus laadung.

Lagahunnikute koristusega on Kaitseliidu Viru malev tegelenud Rutjal mitmel aastal. Viimati, kui paari aasta eest lammutati seal varisemisohtlikke hooneid, veeti minema ka ülejäänud suurem sodi.

“Kõik lennuvälja territooriumil toimuvad üritused on alati registreeritud ja me kohustame korraldajaid ühtlasi platsi koristama, ent me ei jõua ise pidevalt järelkontrolli teha,” rääkis kolonelleitnant Laanisto, kes otseselt kellegi suunas näpuga ei osutanud.

“Olukord on tõepoolest kurb. Inimesed ilmselt arvavad, et lennuvälja ümbrus ongi prügi ja kasutatud rehvide mahapanemise koht. Lisaks käivad seal seenelised ja marjulised, kes samuti tihti prügi kaasa veavad. Territooriumi piiramiseks ei saa me sisuliselt midagi teha. Kui oleme tõkkepuid ja silte üles pannud, siis varastatakse needki ära.”

Kolonelleitnant Marek Laanisto meenutas ka aegu, mil usinad metallivargad käisid mahajäetud hoonetest torusid virutamas. “Metallivargusi tänapäeval õnneks enam ei ole,” lisas ta.

Maleva pealik pani inimestele siiski südamele, et kui nad juhtuvad märkama kedagi järjekordselt Rutja lennuvälja alal keskkonnaalaseid väärtegusid sooritamas, siis võiks sellest igal juhul teavitada, helistades Kaitseliidu Viru maleva korrapidaja telefoninumbril.

“Tööpäevadel saame nendele teadetele reageerida staabi liikmetega ja nädalavahetustel aitavad malevasse kuuluvad kaitseliitlased,” tähendas kolonelleitnant Laanisto.

Rutja naabruses Karepa külas elav muusikaõpetaja Marge Niller lausus, et aeg-ajalt naaberküla metsa seenele sattudes kohtab temagi teeäärsetes kraavides prügikotte. “See on juba ammune probleem. Lennuvälja tee ääres kraavis on prügikotte ja autorehve tohutult reas. Olukord on kontrolli alt väljas,” tõdes Niller ja lisas, et seenelisi voorib metsas palju ringi ning lisaks pole harvad juhused, mil kaitseliitlased või kaitseväelased seal oma õppuseid korraldavad. “Suurtest õppustest või laskmistest ikka teavitatakse, aga eks need täristamised ja paugutamised käivad seal pidevalt,“ rääkis ta.

Rutja külavanem Anne Ojang rääkis, et kuigi kohalikul rahval Rutja lennuvälja alal toimuvaga otseselt kokkupuuteid pole, valmistab inimeste hoolimatu käitumine neile loomulikult meelehärmi.

“Meie seal ei käigi, sest lennuväli, kus tihtilugu üritused toimuvad, jääb külast pisut eemale,” lausus ta. “Aga prahti ei veeta ainult sinna, vaid ka randa, kust oleme leidnud vanu televiisoreid ja isegi lapsemähkmeid, kuigi külas väikeseid lapsi polegi.”

Vihula vallavalitsuse haldus- ja majandustalituse juhataja Urmas Osila selgitas, et ehkki omavalitsuselt taotletakse ja nad väljastavad näiteks Rutja lennuväljal toimuvate avalike ürituste korraldamiseks lube, lasub vastutus heakorra eest kinnistuomanikul. Vald saab parimal juhul kitsaskohtadele osutada.

Osila sõnul informeerib vallavalitsus tavapäraselt ka elanikke territooriumil korraldatavatest Kaitseliidu või kaitseväe suurematest õppustest ning laskeharjutustest.