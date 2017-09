Lapsevanem: hoiukohad võiks olla linna prioriteet

Kuid siin on minu jaoks veel üks aga…. Lasteõiguste konventsioon, mis on aluseks ka EV lastekaiteseadusele § 5. lõige 2) igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta; 3) kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid. Rakvere linnavalitsuse määrusega on kehtestatud lapsevanemale lastehoiuteenuse hinnaks lastehoidudes, kui linn kompenseerib osa tasust 70,50 eurot. Lasteaia osalustasu on aiarühmades aga 32,90 eurot. Meie laps on pidanud oma sünnikuupäeva tõttu käima kaks aastat lastehoius. Ühe aasta siis eralastehoius ja teise aasta munitsipaallasteaia hoiurühmas. Kui seda rühma oleks sõimeks nimetatud, siis oleks tasu olnud minu arusaamise järgi 56,40 eurot kuus. (Rakvere linnavolikogu määrus, vastu võetud 25. juunil 2014 nr 17. Kehtestada Rakvere linna munitsipaallasteaedades vanemate poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus: 1) sõimerühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. 2) lasteaiarühmas 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. 3) Rakvere Rohuaia Lasteaia lasteaiarühmas 15,34 eurot. Mulle jääb arusaamatuks, miks eelistab linn eralastehoiuteenust, ega ava munitsipaallasteaedades sõimerühmi? Kui sõimes on laste arv 12 ja eralastehoius 10 last, siis ega suurt vahet ei ole. Sellises vanuses on lapsed sageli haiged ja kõik lapsed igapäevaselt kohale ei jõua. Samas munitsipaallasteaede sõimerühmades oleks väikese lapse arenguks ikka oluliselt paremad tingimused.

Nüüd sellel aastal läheb meie laps kolmandat aastat lasteasutusse ja sellel aastal siis esimest aastat lasteaia 3-aastaste rühma. Lasteaiakoha järjekorda pannes, sai talle välja valitud aga sootuks teine lasteaed. Kevadel küsiti linnavalitsusest, et kas ma soovin nüüd teda panna väljavalitud lasteaeda? Ei soovinud! Sest minu arvates oleks väikesele lapsele selline solgutamine, jälle uue lasteaia koha ning ruumide ja uute inimestega kohanemine olnud liig! Et siis kolmas aasta lastehoius/lasteaias ja iga aasta erinevas asutusest!

Nii nagu kirjutas Ulvi Põldma, ei ole ka mulle jäänud muljet, et linn tegelikult lastehoiuteenuse pakkumisest ja järelvalvest huvitatud oleks. Üks asi on load ja tegevusnõuded, teine asi aga sisuline külg. Ja üldse tundub, et lasteaia kohtadega tegelemine on linnale pandud tüütuks kohustuseks. Lastehoiu probleem saab paljuski alguse linnavalitsusest, sealsetest prioriteetidest ja poliitikast. Samas võiks just linn lapsevanemaid toetada, soodustades nende tööl käimist, et vanemad ei peaks tööl olles oma väikeste laste pärast muretsema. Kahjuks selliste prioriteetide hulka väikeste laste (1,5 – 3 aastaste) laste sõimekohad ei kuulu.