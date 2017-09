Alates 1. juulist on Kadrina valla uus piirkonnapolitseinik Martin Mikola. Teenistust alustas Mikola juba 2006. aastal ning on ta töötanud nii patrull- kui ka avariipolitseinikuna. Juuli algusest on Martin Mikola Kadrina ja Tamsalu valla piirkonnapolitseinik.