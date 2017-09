Peaminister Ratas külastas May ja Macroniga Tapa sõjaväelinnakut

"NATO vägede tugevdatud kohaolek on eelmise aasta suve Varssavi tippkohtumise otsus. Seda on nüüdseks 14 kuud ellu viidud ja täna saab tõdeda, et see on olnud üle ootuste edukas," ütles Ratas ning lisas, et liitlased pole mitte ainult kohal, vaid ka kaasatud kaitsetegevusse ning Eesti pakub omalt poolt kogu lubatud toetust.

Ratase sõnul on väga oluline tunnustada liitlaste solidaarsust Eestiga ning töö hoiakutega NATO suhtes peab jätkuma.