Rakvere Raipe valimislubadused

Teised lubavad, meie ei luba! Ära vali meid, sest meid ei saagi valida! Halb valija, ära üldse minegi valima, sest sinu asemel valivad head valijad! Paha valija! Ära usu ühtegi rida sellest, mida me siin kirjutame. Ja kui sa lähed valimiskasti juurde, siis pead seda meeles pidama, et mitte keegi ei täida oma lubadusi. Meie ka mitte, aga me lubame, et kui sa meid ei vali, siis need lubadused ei täitu niikuinii. Ja kui sa, halb valija, ikkagi otsustad meid valida, ei täitu need lubadused samuti.