Valijakaardid peavad olema kätte toimetatud 30. septembriks

Tallinna valimiskomisjoni juhi Toomas Sepa sõnul on valijakaart vaid informatiivse sisuga ja seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta, teatas Tallinna linnavalitsus BNS-ile. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta ning jaoskonnakomisjoni telefoninumber. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

Juhul, kui valija ei ole valijakaarti 30. septembriks kätte saanud, saab ta pöörduda otse rahvastikuregistrisse telefonil 612 4444.

Tallinna valimiskomisjon soovitab valijal , kelle valijakaardile kantud andmetes on vigu,pöörduda selgituse saamiseks või vigade parandamiseks oma elukohajärgse linnaosa valitsuse poole. (BNS)