May: Ühendkuningriigi panus kollektiivkaitsesse püsib tugevana

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May.

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja peaminister Jüri Ratas külastasid kaitseväe Tapa linnakut, May kinnitas, et Ühendkuningriigi panus NATO kollektiivkaitsesse püsib tugevana.