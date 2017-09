Rakverel on riigigümnaasiumi osas veel mitmed otsused tegemata, seega on kasulik õppida teiste tarkusest, aga ka altminekutest. Virumaa Muuseumide muuseumipedagoog Kaja Visnapuu näitas üles kodanikuaktiivsust, korraldades sõidu Eesti eripalgelistesse riigigümnaasiumitesse, ja kutsus nii otsustajaid kui ka haridusinimesi endaga kaasa, et tutvuda olukorraga teistes koolides – oma silm on kuningas.