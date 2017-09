Mitu aastat eratelekanali TV3 müügidirektori ametit pidanud ja sealt kinnisvaraärisse siirdunud Algis Liblik on läbi ja lõhki maapoiss. Sallas kooliteed alustanud 33-aastane uue põlvkonna juht on töötanud end tippu aladel, millele on aega ja energiat pühendanud. Allahindlust ei tee ta isegi hobidega tegeledes.