Nädala kaja: kaugele ulatuv järelmõju

Koolis kuulsin klassikaaslastelt, et ühe kooliõe isa hukkus samuti Estonial, vaid 50 kilomeetri kaugusel Hiiumaast. Seda ei teagi, kas oli tegu kuulujutu või tõega, kuid pärast seda vaatasin teda, väikest vaikset tagasihoidlikku tüdrukut, hoopis teise pilguga. Mõtisklesin, milline oleks ta siis ja kuidas käituks, kui tal isa alles oleks. Kas ta oleks rõõmsam ja jutukam?

Mäletan, et 1994. aasta septembri lõpp oli sügisene sügis – külm, vihmane ja natuke tormine. Mitte nagu praegu, mil päeva ajal kannatab veel jopeta õues silgata ning hommikul võib suvised tennised jala otsa lükata. Mõtetes lapsepõlve tagasi minnes tundub, nagu olnuks tol ajal kõik aastaajad intensiivsemad. Nüüd kipuvad need ühtlaseks sulanduma, nii et talvejope ripub aasta läbi nagis.

Möödunud aastal nägi minu toona neljaaastane poeg meremuuseumis maali, kus Estonia tormist merd künnab. Tal tekkis selle kohta kohe palju küsimusi, millest mitu jäid kahjuks vastuseta. Levis ju hulgaliselt spekulatsioone ja (vandenõu)teooriaid, miks võimas laev tormisele merele alla vandus ning 852 inimest märga hauda viis. Rääkisin mitmest versioonist. Nii ka päris ei tahtnud, et ametliku versiooni kui absoluutse tõe mudilasele ette söödan. Ehk arendab niimoodi enda fantaasiat ja mõtlemisvõimet.

Lapsele ei anna laevahukk siiani rahu. Õnneks on olukord tunduvalt parem kui algul. Estonia teema pakkus talle pikaks ajaks väga suurt huvi ja igapäevast kõneainet. Algul oli ta ikka väga murelik ning harvad ei olnud korrad, mil pisaragi poetas. Lapsele ei mahtunud pähe, kuidas suur laev võib merepõhja vajuda. Ta tahab uuesti ja uuesti sel teemal arutleda: miks laev uppus, kes appi kutsuti, kes esimesena jõudis, kas Estonia oli suurem kui Titanic jne jne.

Loodetavasti on hukkunute omaksed rahu leidnud ning 50 aasta pärast on kunagine suurima ohvrite arvuga rahuaegne laevahukk Läänemerel valusa mälestuse asemel vaid peatükk ajalooõpikus.