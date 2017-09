Sadamahoone ehitus Võsul sattus uurimise alla

50 000 arstipunkti-apteegi ja teine 50 000 raamatukogu väljaehitamiseks endise mängudemaja asemele.”

Vallavalitsuse 21. märtsi 2017. aasta istungi protokollist on aga näha, et see 80 000 eurot ei seisnud niisama valla arvel, vaid selles summas võeti laenu, et see edasi kanda MTÜ-le Võsu Sadam. Istungi protokolli on kantud otsus: “Eraldada MTÜ-le Võsu Sadam valla 2017. aasta eelarves ette nähtud 33 000 eurot, millest 11 000 on tegevustoetuseks ja 22 000 põhivara soetamiseks ning võtta investeerimislaenu 80 000 eurot sadamahoone ehitamiseks.”

Et MTÜ iseseisvalt kuskilt raha ei saanud, pöörduti uuesti volikogu poole. 4. mai 2017. aasta volikogu istungi protokollist on näha, et MTÜ soovis võtta laenu, kuid ei saanud seda ilma tagatiseta, ja pöörduti valla poole, et saada omavalitsuse garantii. Vallasekretär Enna Tiidemann selgitas istungil, et kuna Hanno Nõmme ja Andrus Aasmäe MTÜ juhatuse liikmetena otsusest isiklikku ega majanduslikku kasu ei saa, siis nende taandamiseks otsest alust ei ole.

Revisjonikomisjoni esimees Kristel Tõnisson soovis teada, mis summas laenu võetakse ja mida selle eest teha kavatsetakse.

Annes Naan: “Summa on

60 000 ja mõeldud hoone lõpuni ehitamiseks võetud hinnapakkumise põhjal. Selle aasta eelarvest oleme ise eraldanud sadamale 113 000 eurot. Pluss kaasrahastaja.”

Kristel Tõnisson: “Kes on kaasrahastaja ja palju tema sinna paneb?”

Urmas Osila: “60 000 on mõeldud sadama teenindamiseks vajaliku kapteniruumi, koridoride ja osaliselt olmeruumide väljaehitamiseks. Oleme leidnud endale restorani operaatori ja oleme sõlminud lepingu, millega ta investeerib suurusjärgus 140 000 sellesse majja: köögi, restorani, restorani teenindavate WC-de, ka inva-WC ehitamine ja osaliselt koridori tegemine. Meie poolt on vaja teha ka tuletõrje- ja valvesignalisatsioon ja restorani teenindamiseks vajalik 190-ruutmeetrine väliterrass.”

Seepeale soovis volikogu liige Aarne Vaik teada, kes on restorani operaator, ja sai vastuseks, et OÜ Lahemaa Restoran.

Kristel Tõnisson: “Miks peaks vald ehitama restorani kaks nädalat tagasi asutatud firmale?”

Urmas Osila: “Meil on MTÜ Võsu Sadam ja OÜ Lahemaa Restoran vahel sõlmitud leping.”

Kristel Tõnisson: “MTÜ ei ole vallaga seotud. MTÜ on kalurite oma ja on tehtud selleks, et jagada haridust, et toetada kalandustegevust, mitte ei ole tehtud majandustegevuseks ega restoraniäriks.”

Urmas Osila: “Me ei pea restorani, vaid anname ruumid restorani jaoks.”

Otsus garanteerida MTÜ-le lühiajalise investeerimislaenu võtmine võeti vastu. Teiste seas hääletasid eelnõu poolt ka Nõmme ja Aasmäe. Et omavalitsus ei tohi anda laene ega garantiisid niinimetatud kolmandatele isikutele, tekitas see otsus ka volikogus palju vaidlusi, sealhulgas seaduserikkumise üle, sest MTÜ-ga seotud volikogu liikmed hääletasid otsuse poolt.

15. juuni 2017. aasta istungil oli volikogu sunnitud maavanema sekkumise tõttu oma

4. mai otsuse laenu garanteerimise kohta tühistama. MTÜ rahavajadus kaeti sellega, et samal istungil kinnitatud 2017. aasta esimeses lisaeelarves nähti ette täiendava 40 000 euro eraldamine MTÜ-le (varem otsustatud 80 000 eurot asendatakse 120 000 euroga, kuid nüüd juba toetuse nime all).