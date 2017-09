Mõdrikul räägitakse muutuvast tööst

Kolmapäeval toimuva avatud loengu sisumärksõnadeks on töö tulevikus, töökohtade ja -iseloomu muutumine, ühiskonna ootused töötajatele ja tööandjatele ning kohanemine töömaailma muutustega.

LVRKK ettevõtlusnädala eesmärgiks on arendada õppijates ettevõtlikku eluhoiakut, tõsta ettevõtlusteadlikkust ja anda õppijatele ettevõtlusega seotud teadmisi. Nädala kava on leitav LVRKK veebilehel ja Facebookis. Huvilised on oodatud osalema.