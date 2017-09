Väljakutsed, palk ja puudulik motiveerimine: Rakvere noortekeskuse noorsootöötajast sai Raes juhataja

Mari-Liis Küüsmaa töötas Rakvere noortekeskuses 4 aastat, ta ise ütleb, et see on piisavalt pikk aeg. Kuna Rakveres noortekeskuse juhataja ametikohta otseselt ei ole, vaid selle ametikohustustusi täidab kultuurikeskuse direktor, ei näinud Küüsmaa arenemisvõimalusi.

"Kaalusin plusse ja miinuseid, sest see oli ka minu jaoks suur muudatus. Põhjus, miks ma sinna läksin oli loomulikult ka palk," tunnistab Küüsmaa, kes ütleb, et on elumuutusega rahul.

Mõni aeg Rakverest eemal olnud Küüsmaa ütles, et noortekeskust võiks rohkem tähele panna ja väärtustada. "See pole nii iseenesestmõistetav, et noored seal käivad, et neil on kuhugi minna. Kui seal käivate riskinoortega keegi ei tegele, siis kes seda teeb," küsis Küüsmaa.

Selle kohta, et linna noortel pole kusagil olla, ütles Küüsmaa, et Rakvere noortekeskuses käivad pigem 8-12-aastased, aga kui seal on väikesed ees, siis suured ei taha tulla. "Noortele tegevuse leidmine on väljakutse. Tundsin, et leida neile midagi põnevat on suur väljakutse."

Spetsialist tõi välja, et kõige suurem miinus on see, et tööd ei hinnata. "Palk palgaks, see on muude maakonna noortekeskuste töötajatega võrreldes okei. Tööaeg on õhtuti. Mis on see, mis motiveerib seda tööd tegema? Motiveerimist polegi," rääkis Küüsmaa.

Küüsmaa tööülesanded linnamaleva juhtimisel võttis üle Rakvere rahvamaja arendusspetsialist Egert Eenmaa, kes on olnud seotud ka Tallinna õpilasmalevaga.

Kultuurikeskuses töötavad aga kaks uut noormeest.