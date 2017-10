Ettevõtlusnädal inspireerib noori ettevõtlusele

Esmaspäevast kuni pühapäevani toimub EAS-i ja arenduskeskuste eestvedamisel üleeestiline ettevõtlusnädal, mille fookus on tänavu noortel. Mitmete ürituste ja koolitustega selgitatakse, et ettevõtjaks hakkamine on kaalumist väärt karjäärivalik ja atraktiivne alternatiiv edasise tööelu planeerimisel.