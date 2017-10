Sõrmusterohked suvekuud: 71 paari kooselu sõlmiti abieluks

Juunis abiellus Lääne-Viru maavalitsuses 17 paari, vaimulikud registreerisid kolm abielu. 2016. aastal abiellus samuti 20 paari – maavalitsuses 19 ja vaimulikud panid paari ühed soovijad.

Sel aastal oli juulikuu abiellujate seas kõige populaarsem, maavalitsus registreeris 36 paari, vaimulikud seitse, kokku sai heinakuul meheks ja naiseks 43 paari. Seda on vähem kui 2016. aasta juulikuus, siis registreeriti maavalitsuses 42 paari, vaimulikud tegid seda viiel korral, kokku 47.

Augustikuus abiellus inimesi võrreldes eelmise aastaga vähem. 2017. augustis pandi maavalitsuses paari 18, vaimulikud tegid seda kahel korral, kokku 20. Aastal 2016 aga abiellus maavalitsuses lausa 43, vaimulike juures kolm paari, kokku 46.

Selle aasta suvekuud peitsid endast ka maagilisi numbrikombinatsioone ja nii olidki populaarsed 7.07, 17.07 ja 27.07.2017.

Lääne-Viru maavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu ütles, et abiellumine sõltub tõesti aastaaegadest. "Aastast aastasse on ikka sügistalvisel perioodil olnud huvi leigem ja märtsis-aprillis toimub elavnemine ja suvel on abiellujaid alati kõige rohkem," sõnas Pärnasalu. Kõige rohkem ongi siiski esmaabiellujaid. "Paari minnakse ka teist ja kolmandat ja vahel harva ka rohkemat korda. Kui juhtub, et ei olda esimesel korral selle õigega kokku sattunud või on abikaasa teispoolsusesse lahkunud ja nüüd aastate pärast leiad uue armastuse, siis miks mitte abielluda ja uuesti õnne leida."

Enamik abielluvatest paaridest on enne abielu kas siis vähem või rohkem aastaid koos elanud, väga sageli on paaril juba ka ühised lapsed. "Palju on 4-7 aastat koos olnud paare, samuti juba rohkem kui 10 aastat vabaabielus elanud abiellujaid. On ette tulnud ka paare, kes vabaabielus elanud juba hõbepulma jagu aastaid, lapsedki täiskasvanud, ja nüüd alles otsustavad asja ametlikuks teha," ütles Terje Pärnasalu.

Abiellujate kohta rääkis perekonnaseisuametnik veel, et enamasti soovivad abiellujad registreerida abielu lähemas perekonnaringis - 10-15 inimesega.

"Päris palju soovib toimingut läbi viia üldse ainult kahekesi, hiljem tehakse siis pidu või veedetakse pulmapäev kahekesi mõnes romantilises paigas," märkis Pärnasalu.

Eelmise aasta septembris abiellus Lääne-Viru maavalitsuses 15 paari.