Eesti suurim noorte filmifestival ootab noori filmitegijaid!

Ka sel aastal on filmid jagatud kahte kategooriasse – kuni 19-aastased õpilased ning kuni 26-aastased tudengid.

Osalejate kuni 15-minutilisi lühifilme oodatakse 1. detsembri südaööni. Võõrkeelse filmi puhul peavad linateosel olema eestikeelsed subtiitrid.

Seejärel hindab saadetud filme eelžürii, kelle valiku põhjal pääseb finaali mõlemast kategooriast viis filmi.

Filmifestivali korraldamist jätkab ka tänavu Eleriin Miilman ning uue peakorraldajana alustab Mona-Liis Lipp.

Mona-Liis Lipp ütles, et põhjuseid, miks just Rakvere gümnaasiumi filmifestivalile oma lühifilm saata, on mitmeid.

“Meil on väga osalejasõbralikud kriteeriumid: žanrivabadus ja keelevabadus eestikeelsete subtiitrite korral. Filmid võivad olla kuni 15 minuti pikkused, mis on täiesti optimaalne. Lisaks on võimalus saada konstruktiivset tagasisidet professionaalselt žüriilt, et noored talendid saaksid areneda veelgi paremaks," ütles Lipp.

Peakorraldajad sõnasid, et nad loodavad, et publik jääb festivaliga rahule ja naudib igat hetke.

Filmifestivali korraldaja Eleriin Miilman rääkis, et kuigi filmifestival toimub rohkem kui nelja kuu pärast, on tööd juba praegu küllaga. “Suhtleme toetajatega, komplekteerime žüriid, valmistame ette finaalsõud ning lahendame olmemuresid. Vaheklipid ootavad lõpetamist, koduleht uuendamist ja novembris läheme ka koolidesse noortele filmifestivalist rääkima, “ kõneles Miilman.

Rakvere gümnaasiumi filmifestivali puhul on tegemist Eesti suurima noortelt noortele korraldatava festivaliga samalaadsete seas. Festivali juured ulatuvad 2000. aastatesse, aga täpset algusaega määrata on keeruline. Läbi aastate on seda korraldanud Rakvere gümnaasiumi õpilased ning algsest tagasihoidlikust filmiõhtust on välja kasvanud vabariiklik filmifestival.

Filmifestivali eesmärgiks on julgustada noori filme tegema ja oma oskusi arendama, ning muidugi anda tehtud tööle žürii tagasisidet hinnangute ning kommentaaride näol.

2017. aasta filmifestivalil osales kokku 31 noorte loodud filmi. Õpilaskategooria parimaks valiti “Raisatud miilid”, autoriks Meel Paliale. Tudengikategooria tunnustati parimaks “Naine on süüdi”, autoriks Sandra Kartau.

Rohkem infot filmifestivali ja selle kohta, kuidas ning kuhu oma film saata, vaata SIIT.