Rakvere motokooli ürituselt läks õpilane koju rolleriga

Koolis A-kategooria load teinud Vaido oli üritusele tulnud eriti uhke pilliga. 70ndate Jawaga, mille saamiseks tegi ta diili - vahetas ühe vana auto motika vastu. „Sain toreda Jawa, mis sundis ka lube tegema,“ rääkis Vaido. Mees pakkus, et hinnanguliselt võiks selline masin maksta 2500-3000 euro ringis.

Vaido on Jawa omanik pool aastat, tuunida pole ta seda lasknud, sest selle vana välimus on nii äge. Mees tunnistab, et eks see on paljuski pühapäevasõiduk, mida peab omanik ikka siluma. „Eriti tihti pole sellega veel sõitnud, poolsada kilomeetrit tuleb ära. Ei ole veel ka lähedasi sõidutanud, õpiks ise enne külgkorviga sõitma. Peab proovima ja harjutama.“ ütles Vaido. Masina keerukus on tema sõnutsi selles, et külgkorvi poole keerates võib kergelt juhtuda, et masinal tõuseb külgkorv üles.

Ehkki Vaidol on uhke mootorrattas, oleks tore võita ka kooli esimese 50 õpilase vahel loosimisele minev roller Derbi Atlantis 50. Võitja Andres aga ei saanudki masina selga istuda, ta teeb veel A- kategooria juhilubasid. „Mul on B- ja C- kategooria olemas. Sõber ütles, et läheks teeks ära. Muidugi. Tänu temale hakkasin kursustel käima,“ rääkis Andres.

Suvel on noormehe sõnu, ikka tsikliga igavesti äge sõita. „Nüüd on olemas roller, varsti motikas ka,“ oli Andres kindel.

Siiski ütles noormees, et ta ilmselt rolleriga sõitma ei hakka. „Annan selle mõnele sugulasele või sõbrale. Kus ma ise ikka sõidan sellega linna vahel,“ sõnas Andres.

Rakvere motokoolijuht Raigo Urbanik rääkis, et nende koolis pakutakse e-õppevormi. „E-kool sellepärast, et inimestel on kiire ja nii saavad nad oskused mugavamalt.“

Urbanik, kellel on praktikat juba aastakümneid, tõi e-õppest rääkides näite munade keetmisest. „Videos räägitakse, kuidas mune keeta. Kui videost aru ei saa, siis kuulad ja vaatad ju uuesti. Õpetaja ju ei pruugi tunnis kõike korrata,“ sõnas Urbanik, kelle sõnutsi saab ta sõiduõpetajana kahe tunni jooksul aru, millest inimesel puudu, et mootorsõidukijuhiks saada.

Liiklusest rääkides ütles õpetaja ja liiklusstatistikat uurinud mees, et kaheks suurimaks probleemiks peab ta praegu nutitelefoni kasutamist autoroolis ja liigset kiirustamist.

„Vaata sebra ees autodesse, inimesed on nutitelefonides. Ma arvan, et see on üliohtlik. Kui laps jookseb ülekäigurajale ette ja vaadatakse nutitelefoni, siis võid mõelda, mis juhtub. Laps ei ole liikluskasvatuses nii arenenud kui autojuht.“

Lisaks mainib ta inimeste impulsiivsust, me ei oska planeerida aega ja valida vastavalt sellele ka sõidukiirust. "Kui kuhugi hilined, teadvusta see punktis A juba ära, siis on hea sõita. Mõtle selle üle, kuidas sõidad, sest hilined nagunii," ütles Urbanik.