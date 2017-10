Näosaate avalöök: Elina Born kehastab Kurt Cobaini, Hele Kõrve Elina Borni

Täna õhtul saab hoo sisse laulu- ja paroodiasõu "Su nägu kõlab tuttavalt" kuues hooaeg. Hittsaates kaasa tegev Lehtsest pärit superstaar ja eurolaulik Elina Born peab täna õhtul kehastama Kurt Cobaini. Huvitav on see, et tänases saates tehakse ka Borni ennast. Andekas näitlejanna Hele Kõrve peab lavale tooma lauljanna eripära.