JK Tarvas hoiab esiliigas medalikohast kinni

Rakverlased viis avapoolaja 24. minutil juhtima Joonas Ljaš, kellele see oli tänavuse hooaja 17. väravaks. Teisel poolajal jõudsid külalised küll tänu Erik Utgofi 58. minuti tabamusele 1:1 viigini, kuid kodumeeskonnale kindlustas kolm võidupunkti 76. minutil Siim Rannamäe poolt löödud värav.

Lõppskoor kohtumise käiku siiski kuigi hästi ei peegelda, sest JK Tarvas jättis kasutamata ridamisi jäid võimalusi skoori kasvatamiseks. Nii jättis näiteks Alari Aunapuu 57. minutil realiseerimata ka kodumeeskonna kasuks määratud penalti.

Neli vooru enne meistrivõistluste lõppu troonivad esiliiga tipus jätkuvalt võrdse punktisummaga kaks meeskonda, sest nii JK Tallinna Kalev kui ka Maardu Linnameeskond on kogunud võrdselt 65 punkti. JK Tarvas jääb neist kolmandana maha viie punktiga. Rakverlastest omakorda kahe punkti kaugusel on Tallinna FC Flora U21, kel on 58 punkti.