Sõprusmaakond annab välja järjekordse Vest-Agderi stipendiumi

Stipendiumi eesmärgiks on kaitsta ja edendada kultuuri- ja kunstikeskkonda maakonnas ning luua kohalikule kunstnikule või kultuuritegelasele võimalus edasi areneda. Stipendiumi suurus on 25 000 Norra krooni ja see võib jaguneda mitme kandidaadi vahel.

Stipendiumitaotlus peab sisaldama kunstniku või kultuuritegelase isikuandmeid (sh pangakonto numbrit), loetelu 2017. aasta tähtsamatest töödest-projektidest ja kirjeldust stipendiumi kasutamise kohta. Taotlus peab olema vormistatud nii eesti kui inglise keeles.

Lääne-Viru maavalitsus ootab vabas vormis taotlusi märgusõnaga "Vest-Agderi kunstistipendium" 20. oktoobri kella 17.00-ks elektrooniliselt aadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee või postiaadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

Maavalitsuse poolt moodustatud komisjon valib esitatud kandidaatide seast vähemalt ühe inimese ning esitab kandidaadi andmed edasi Vest-Agderile. Seekordne otsus tehakse teatavaks novembris.

Stipendiumiga on eelneva üheksa aasta jooksul toetatud viitteist Lääne-Virumaa inimest. Mullu said stipendiumi ooperilaulja Reigo Tamm ja disainer Priit Verlin.