Idee sündis teadmisest, et kolmel vallal on käes ajalooline hetk, mil elu tahes-tahtmata muutub. Õhtu mõte ja sisu on see, et saatku kolme valla rahvast edaspidigi üheskoos hea energia ja head mõtted.

Sel õhtul ei ole esinejaid ega publikut: peategelased on rahvas ehk Laekvere, Rägavere ja Vinni valla elanikud 75 külast ja alevikust.

Sündmuskohaks on vallamaja esisele haljasalale maha märgitud valla kaart, mille külapesades ja valla piiridel toimub tegevus ja liikumine teadmamees Tõnu Talimaa juhtimisel.

Kaarti ilmestavad põlevad küünlad valla piiridel ja külapesades. Üritust jäädvustatakse õhust ja maast.

Õhtu algab kell viis tõrvikute jagamisega. Kell kuus algavad tulesõu ja ühisloits.

Platsil juhendavad inimesi Pajusti klubi tantsijad. Tuleohutuse eest hoolitseb Roela Tuletõrje Selts. Õhtu lõpus pakutakse kõigile külasuppi.